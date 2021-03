¿Cómo protegernos de la nueva variante brasileña del COVID-19? El Dr. Huníades Ubina lo explica

¿Más contagiosa y más letal? La nueva variante brasileña del COVID-19 llegó finalmente a Venezuela, según lo confirmó el gobierno de la revolución chavista esta semana. Esta situación levanta las alarmas en un país donde los venezolanos parecieron olvidarse de la pandemia y personalmente relajaron las medidas de bioseguridad.

Ante esto, Caraota Digital consultó al doctor Huniades Urbina Medina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, para que nos explicara la diferencia entre el COVID-19 que circula en Venezuela y la nueva variante que ya se cobró la vida de dos ciudadanos.

¿Cuál es la diferencia entre ambas cepas?

-A nivel mundial, se han descrito algunas variantes, algunos cambios, no se llega a mutación completa, pero sí nos cambios en la estructura interna del virus, que lo hace calificar dentro de la familia del coronavirus. Se ha descrito en Australia, en Inglaterra y en Brasil.

La de Brasil, que la están estudiando los científicos, la califican como P-1, la variante P-1 y debido a la cercanía con Colombia, el Ministerio Popular de la Salud, detectó casos de esa variante en Venezuela. Incluso ya hay dos víctimas.

Esta variante tiene la particularidad, igual que las otras, que son más contagiosas. Hay más chance de que se transmita persona apersona con más facilidad. Mientras más rápido pase de persona a persona, más personas infectadas con este virus puede haber. Lo que se va a traducir en un aumento en la incidencia en las infecciones de coronavirus.

¿Qué pueden hacer las personas para protegerse?

-La estructura genómica del virus es lo que cambio, pero el tamaño y la forma es la misma: solo es mas fácil pasar de persona a persona.

¿Que tenemos que hacer? Primero, no confiarse. No, «porque hay 100.000 mil vacunas, 500.000 vacunas». Ese numero de vacunas, que si bien celebramos que ya empezaron a llegar a Venezuela, no podemos confiarnos.

Necesitaríamos, de entrada, para el primer 20 %, que es la primera cohorte que se esta estudiando por cada país, necesitaríamos 5.700.000 vacunas, y apenas tenemos 600.000 mil; eso equivale apenas al 2 %, cuando se coloquen las 600.000 vacunas.

Por lo tanto, se supone que para frenar la pandemia debería estar vacunada el 70 % de la población de Venezuela y del mundo.

Lo que hay que tener pendiente es que, como es mas rápido y transmisible entre persona apersonas, hay que extremar la medida de contención: distancia de metro y medio a dos, utilizar mascarillas permanentemente, si es doble mejor; seguir el lavado de agua y jabón, o jabón y gel.

Y si le toca reunirse porque va al supermercado, debe ser con un aforo mucho menor de la capacidad del lugar, y que sea ventilado, para que no se acumulen las partículas.

¿Son los mismos síntomas?

Aparentemente son los mismos, un poco más de diarrea, algunos pacientes creo que han descrito que a parte de que ya no pierden el gusto y el olfato, tienen una hipersensibilidad al salado, los sabores. Y no he leído que los pacientes se agraven más.

Lo que sí tenemos es que, al ser más contagioso, más personas pueden estar enfermas, lo que puede traducirse de cifra, no solo de contaminados, sino de mortalidad.

¿Su recomendación?

No bajar la guardia, mantener las medidas de distanciamiento, lavado de manos, aire circulando y no confiarse del “no, como yo me siento bien, no tiene síntomas”.

Hay que recordar que pueden tener el virus circulando sin presentar los síntomas. Tenemos que sospechar siempre de las personas que no viva con nosotros.