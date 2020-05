¿Cómo se podría abrir la economía en Venezuela en plena pandemia?

El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, explicó el proyecto para reanudar activación de la economía en su municipio, y en toda Venezuela, en plena pandemia de coronavirus.

Actualmente el país cumple más de dos meses de cuarentena nacional colectiva, decretada por Nicolás Maduro. El objetivo es lograr evitar contagios de la COVID-19, que ya cuenta con 455 infectados y 10 fallecidos en todo el territorio.

Esto provocó que millones de venezolanos deban aislarse en sus viviendas, en medio de la crisis humanitaria que atraviesa la nación. La mayoría de la población vive de empleos informales, por lo que al paralizarse sus fuentes de ingresos entrar en una situación de gran vulnerabilidad.

Ferreira indicó que el deseo es salvar y proteger a la población, pero la forma no es “matándolas de hambre”. Apuntó que los gobiernos que piden a la población que se quede en sus hogares, es porque darán subsidios y ayudas para sobrevivir. Sin embargo, en Venezuela no ocurrió.

Además, en el país no hay capacidad de ahorro, por lo que la población está en un escenario delicado, según el alcalde. Si salen, no hay una respuesta efectiva, ya que no hay una infraestructura de salud suficiente para atender la pandemia. Por ende, están entre la espalda y la pared.

En una entrevista para Caraota Digital, precisó que generaron una lista de rubros, con horarios y días diferente de apertura y cierre. De esta forma buscan evitar acumulación en los transportes públicos y que ciudadanía colapse los locales, rompiendo el distanciamiento social.

Por otra parte, habría un sistema de cédulas, donde los lunes, miércoles y viernes saldrían los que terminen número par, y los martes, jueves y sábado los impares.

Sistema económico de cuarentena

Ferreira puntualizó que la cantidad de días que abra un establecimiento dependerá de su importancia. Por ejemplo, los sectores médicos pueden trabajar todos los días. Las quincallerías, jugueterías y librerías, trabajarían de lunes a jueves, mientras que los locales de quipos electrónicos, trabajarían de miércoles a sábado.

Asimismo, las peluquerías, barberías y consultorios médicos y odontológicos trabajarán con citas y horarios prefijados. No podrá haber personas en la sala de espera, se tendrá que mantener el distanciamiento social, revisar la temperatura en la entrada y puntos de desinfección. Los dueños tendrán que establecer un sistema de rotación de empleados para reducir su exposición.

El alcalde aseguró que si este sistema se logra emplear y cumplir, se podría ir abriendo la economía municipal en Lechería. Ferreira informó que envió el proyecto a los demás alcaldes del país, donde espera que lo enriquezcan.

Por otra parte, Ferreira informó a la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Anzoátegui, ya que no sirve de nada que decreten el proyecto, para que los militares cierren los locales igualmente. El alcalde espera que la idea se concrete, para evitar “explosión”, permitiendo a los ciudadanos trabajar y reactivar la economía.