La abogada Ana Karina García se deslindó de Voluntad Popular con una carta que deja numerosas preguntas abiertas.

Para desmesurar la salida de García del partido opositor vale acentuar que ella sintió que sus premisas no fueron respetadas dentro de la tolda naranja.

La exdirigente estudiantil mantiene su esperanza de ver reverdecer una Venezuela "donde la meritocracia sea el pilar de construcción (...) y no el amiguísimo".

Está convencida de que las elecciones deben prevalecer antes que imponer a dedo a un líder. A sus excolegas de VP les recomendó que "no olviden que deben seguir ideas no personas".

Quizás el punto más enigmático está en no querer desnudar sus principales motivos para salir de Voluntad Popular. "Creo que el país y Venezuela no están preparados para escuchar esas razones, para sentir y vivir lo que me tocó a mí, con apenas veintiocho años".

"Decido callar, la historia me dará la oportunidad más adelante de contarlas", agregó Ana Karina García.

Pero no desistió en su intención de "derrocar la dictadura". Pero, para ella, "las batallas solo se ganan con estrategia, visión de futuro y entendiendo que la vida no se acaba mañana".

"Nos volveremos a encontrar, en tierra de gracia, en mi amada Venezuela".