La etiqueta "Altamira" encendió las redes sociales la noche de este lunes y madrugada de martes. La razón: denuncian un nuevo modus operandi con el que agreden y atacan a mujeres con la intención de robarlas, secuestrarlas o más.

Una de las víctimas de tal sistema vandálico rindió su testimonio a través su cuenta en Twitter. Afortunadamente, salió ilesa y pudo contarlo, pero advierte que pasó un gran susto y aún no está segura si hay secuelas.

La usuaria, identificada como Kekita en la red social, asegura en un hilo haber pasado uno de los peores episodios de su vida.

"Salí muy temprano de casa porque debía hacer unas diligencias importantes en Caracas (resido en Guarenas actualmente), cogí una cita médica en Chuao para mí mamá, y tenía que ir a comprar una mercancía al centro para el negocio", comienza su relato.

"No me dio tiempo, así que opté por irme a casa, ya que he tenido días pesados y me estaba pasando factura el cansancio. Cogí una buseta desde el CCCT que me dejó en Chacao (hasta allí llegaba la ruta del mismo), me bajé, y decidí caminar hasta Parque Miranda", decisión que a primera vista pareciera normal, porque caminar unos pocos kilómetros no le cae mal a nadie. Sin embargo, no esperaba que nada parecido adviniera.

"Ya que es allí donde cojo el bus para regresar. Cuando voy a la altura del semáforo que está por la Plaza Altamira, un hombre de aprox 1.70 (o más) me decía cosas obscenas, y noté que detrás de él habían otros dos hombres más. Me alerté y puse nerviosa..."

"Conservé la calma. En un momento (literalmente segundos), el hombre caminó rápido hacía mí y me pinchó con algo en la zona de la cadera, sentí un calor desde los pies a la cabeza, vi a un muchacho pasar a mi lado y solo le grité 'me pinchó, ayúdame'", relató.

"Él me jaló por el brazo, me abrazó. Me mareé muy rápido, no sentía las piernas, todo me daba vueltas, inmediatamente empecé a escuchar alaridos, gente hablaba mucho, muy rápido. El chico me preguntó a dónde iba, le contesté que a Guarenas. No recuerdo mucho desde allí".

"Solo que en un momento estaba en el bus, y una muchacha me hablaba constantemente para que (supongo) no perdiera el conocimiento, también que llamé a mi papá para que me esperara en un sitio".

"No sé qué hubiera sido de mí si esa persona, del cual no recuerdo su rostro ni nada de él, me hubiera auxiliado, dónde estaría, qué me hubieran hecho... ¿Estuviera muerta en esté momento? Me siento triste, y tengo ansiedad a mil por minuto. ¿Puede volverme a pasar?", reflexiona.

No obstante, el mal rato no terminaría ahí y teme que la acción vandálica pudiera dejar secuelas.

"Es mi preocupación ahora, eso me embarga. Mañana (este martes) iré al médico a hacerme algunos exámenes. Apenas llegué a casa de mis padres, una amiga, médico de mi mamá, me recomendó tomar mucha leche y vomitar lo que más pudiera".

"Estoy muy hinchada, y roja. Aún me siento mareada y las piernas algo entumecidas. Pero estoy en casa, estoy a salvo. Y siento que la vida me está dando otra oportunidad", culminó Kekita la declaración de su mala experiencia.

Hoy tuve uno de los peores episodios de mi vida, y siento que quiero contarlo porque no deseo que a nadie mas le pase: — kekita (@kekitate) April 6, 2021

El tema alertó a los usuarios de la red social, que emitieron comentarios al respecto y advirtieron que no es un hecho aislado, sino que parece un nuevo modus operandi delincuencial que en días reciente prolifera en Altamira e inmediaciones de esta urbanización del este capitalino.

Lei de un caso también el semaforo de plaza Francia donde un tipo con una descripcion similar y el mismo tipo obsceno trato de meter a una chama en un carro..la gente se alertó y pudo escapar. Esa zona ya se jodio — Miguel... (@miguelrojas1980) April 6, 2021

La organización Método Wom generó hace apenas una semana una alerta morada a las autoridades luego de recopilar varios casos similares. Mujeres que presuntamente fueron víctimas de persecución, intentos de secuestro, rapto o acoso sexual en distintas zonas de Caracas.

Dios mio santo!!!, gracias a Dios que te mandó un ángel protector... Te envío este reportaje que casualmente lo vi hoy, últimamente ha sucedido mucho, son unos enfermos mentales esos criminales. Cuídate mucho, Dios te bendiga inmensamente!!! ✨🙏✨https://t.co/kzJYlYL7aI — Annie Yin DNA (@annie_dno) April 6, 2021