El confinamiento en Venezuela es un desafío para la salud mental de sus ciudadanos. Han transcurrido 80 días desde que inició la cuarentena por el Covid_19, en un país que debe asumir la protección de un virus sin agua, alimentos o atención médica de calidad.

El aislamiento y cambio de rutina trae consigo emociones que se agudizan. Mientras más se prolongue, mayores serán los efectos en la salud mental.

Angustia, incertidumbre, rabia y frustración por una etapa desconocida que en Venezuela se hace más cuesta arriba asumir. Un país con graves deficiencias de los principales servicios y una crisis socio-política de larga data, convierte que el prevenir contagios sea un desafío.

Para la Psicóloga Paola Díaz el cambio de rutina por las medidas de prevención del coronavirus es un duelo. Explica que el nuevo estilo de vida ocasiona cambios abruptos en las emociones.

La depresión afecta, sobre todo a quienes llevan en sus hombros mayor carga laboral o como proveedores económicos del hogar. La tristeza también forma parte del mar de emociones. Se hace difícil controlar el estrés y el pánico.

Díaz explica que el mayor motivo de consulta en estos casi tres meses de confinamiento son los sentimientos de rabia y miedo. Emociones que deben ser canalizadas, más aún cuando afectan en negativo el día a día.

EN CARACAS - Estaciones de servicio subsidiadas ahora solo venden a precio internacional | Por: @rohernandezm_ ⤵ 🔻 https://t.co/Pczj0KuEEo — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) June 5, 2020

Extensión de la cuarentena aumenta la ansiedad

No poder controlar que se vaya la luz o el agua. Dejar de lado ser productivo para invertir tiempo en batallar en una cola para surtir gasolina, sustituir roles como el del maestro por la suspensión de actividades escolares genera en el ser humano una batalla interna. Cómo asumir el cambio es completamente subjetivo.

Muchos dejan salir lo que sienten, otros se quedan con esa sensación internamente y llegan a manifiestar síntomas clinicos y físicos. Debilidad en el sistema inmunológico, enfermedades y estados de ánimos depresivos importantes indica la Psicóloga Paola Diaz.

Cualquier familia necesita su espacio. En circunstancias "normales" la dinámica diaria es compleja, en pandemia, mucho más. La cuarentena trajo un nuevo escenario denominado como el "sobre contacto".

Se unen sentimientos y frustraciones particulares en un mismo espacio. El proceso de adaptación de la nueva rutina vierte un sin fin de emociones. El House Schooling, el trabajo remoto, las labores universitarias. Cada actividad genera controversias en el núcleo familiar, más si hay distintas edades o formas de pensar como es normal en cualquier casa.

La especialista indica que si hay niños la rutina se hace más difícil. Se trata del miembro de la familia que demanda mayor atención. La madre o el padre a cargo debe asumir el acompañamiento en estas tareas y quehaceres sin herramientas para ser maestros. Un reto más en el que debe prevalecer el amor y el saber escuchar.

El confinamiento en Venezuela significa un reto diario. El poder coordinar responsabilidades, con descanso, recreación y roles cotidianos genera en muchos casos incomodidad o molestia. Lo ideal es delegar las tareas de la familia para evitar conflictos, violencia intrafamiliar y otras dificultades propias de una conyuntura completamente nueva de la que nadie tiene control.

La cuarentena es una oportunidad para unirse o por el contrario un periodo donde las diferencias sean muy marcadas. Es una oportunidad de encuentro o desencuentros.

Una mente flexible

Conocerse y detectar que nos mantiene incómodos o preocupados. La también Psicoterapeuta Gestalt Paola Díaz asegura que lo primero "es reconocer que estamos en un momento donde debemos flexibilizarnos. Entender que es una dinámica cambiante y que será cuesta arriba mantener la rutina".

Ser conscientes de nosotros mismos. Reconocer los sentimientos o emociones que nos agobian. Rabia o tristeza por cualquiera que sea la razón, solo haciéndolo podremos accionar en pro de mejorar.

Otro aspecto fundamental es "evaluar cómo me relaciono con la situación actual, mi contacto con otros, si me estoy frustrando o estoy paralizado. Si estoy callado y o me reprimo.

Explica que los seres humanos son naturalmente sociables y en momentos de profundas ansiedades es importante vivir en el aquí y el ahora.

La angustia va muy asociada a las expectativas, al futuro y otras expectativas catastróficas que nos generamos que van hacia lo que puede o no suceder. Asimismo indica que invertimos tiempo y emoción en algo que no llega.

¿Cómo se vive en el aquí y el ahora?

La especialista recomienda el Mindfulness. Darse tiempo para respirar. Ejercicios que nos conectan con el cuerpo que son nuestro cable a tierra y al presente. "El cuerpo no está ni en el futuro ni en el pasado".

En Psicología, el Mindfulness se explica como la concentración mental plena que puede alcanzar una persona. La palabra proviene del inglés y significa, estado mental. Otras traducciones la definen como "conciencia o atención plena".

Confinamiento en Venezuela y su efecto en los niños

En el hogar los niños dan grandes lecciones. Se adaptan con una flexibilidad admirable. Diaz explica que cuando ellos perciben que pueden expresarse y donde se sienten escuchados pueden ser nutritivos en este tiempo, dejando aflorar su potencial.

Asegura que los limites son importantes y que el aprendizaje no pasa necesariamente por crearle una burbuja al niño donde diga que todo es maravilloso, mas en una situación como esta. El niño debe tener la capacidad de contar su experiencia bajo esta circunstancia, sintiendo en primera linea el apoyo de los padres.

El cambio de humor de los niños y la creatividad que le inyecten es el reflejo de como se muestran mamá y papá.

Si en esta cuarentena la familia cuenta entre sus miembros con personas de la tercera edad es fundamental la atención y cuidado emocional.

Paola Diaz asegura que el confinamiento en Venezuela afecta en mayor o menor medida según la edad o formas de ver la vida. Informa que los adultos mayores pueden estar más propensos al malestar, sobre todo si es sacado de su rutina o movido de su lugar de costumbre.

"Escucharlos, mantenerlos alimentados en el afecto. Los ancianos sufren más el cambio de hábitos o rutina, su funcionamiento neurológico está fijado en una condición y les cuesta más el cambio".