Hoy cumple años él amor de mi vida @robertomarrero1969 . Segundo año que la pasamos alejados por las injusticias que se viven a diario en un país secuestrado. Nuestro hijo y yo te amamos y extrañamos inmensamente pero igual de grande es el orgullo que sentimos ante tu entereza. Aún cuando pudiste irte del país decidiste enfrentar lo que sabías nos venía con valentía. Decretado el próximo cumpleaños Dios mediante en libertad. Dios te bendiga siempre. #liberenarobertomarrero