Miembros de partidos de oposición tachirense se pronunciaron este lunes 20 de julio para expresar su rechazo al proceso electoral que pretende renovar los cargos de la Asamblea Nacional (AN), calificándolo de circo electoral.

Así mismo, los militantes indicaron que el proceso tiene un costo de 60 millones de dólares, denunciando que esta cantidad puede invertirse en el sistema de salud pública y en surtir los centros asistenciales de medicamentos frente a la lucha contra la pandemia.

Otras inversiones sobre el proceso electoral

Abelardo Díaz, vocero por Primero Justicia indicó que al monto estimado deben agregarle la reposición de maquinas electorales que fueron quemadas en un galpón.

"60 millones de dólares cuesta el circo electoral, y sin contar que hay que reponer las máquinas que fueron quemadas en el incendio de los galpones del CNE, además de que estás elecciones deben realizarse bajo un método especial de bioseguridad por la pandemia, y eso también cuesta plata", señaló Díaz.

Postura sobre las elecciones

De igual forma, los miembros de los partidos aseguraron que ellos no se prestarán para lo que calificaron como "farsa electoral", enfatizando en que creen el as elecciones como método democrático pero no en el "acto político del PSUV para robarse la AN".

Así mismo, calificaron de "mamarrachos" a los sectores de oposición que pretendan participar y en nombre de este sector quieran legitimar a la administración de Nicolás Maduro.

"No podemos hablar por los alacranes, por otros partidos, allá ellos y su consciencia, su dignidad", indicó el dirigente.

Inversión en el sector salud

De igual forma calificaron que el sistema de salud venezolano se encuentra en condiciones "deplorables", desde la perspectiva institucional hasta la falta de apoyo que recibe el personal médico y asistencial para su manejo.

Insistieron que los 60 millones deben ser invertidos en los sueldos del personal de salud y en la adquisición de medicamentos tanto para COVID-19 como para cualquier otra patología.