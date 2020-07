View this post on Instagram

Hoy #11Jul quiero agradecerle infinitamente a Dios por el don de la vida que me ha dado, por una nueva vuelta al sol y por las personas maravillosas que ha puesto en mi camino y especialmente por mi hija Sofía Del Valle. Este día con ella sin duda es muy especial para mi pero también una mezcla de sentimientos porque gran parte de mi familia está lejos físicamente. Doy gracias por todos los mensajes que he recibido desde muy temprano para felicitarme y bendecirme por mi cumpleaños; que nuestro Señor se los multiplique a ustedes y a sus seres queridos. Mi deseo siempre irá dirigido a las personas que sufren, a los niños, a los ancianos, a tantos venezolanos pobres. Algún día va a cumplirse el sueño de todos, para que todos los cumpleaños sean felices. Hoy con Dios, mañana con Dios, siempre con Dios! Recuerden, la edad sólo es un número! Gracias a la maravillosa fotógrafa @valeriavalle que nos agarró dormidos 😁😘