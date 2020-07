Maiskel Sánchez, fotógrafa especializada en tomas aéreas accedió en el año 2016 a retratar junto a los periodistas Isoliett Iglesias y Deivis Ramírez, en la cárcel del Rodeo II a Gerardo José Contreras, alias "El Gato", autor intelectual del asesinato de la exreina de belleza y actriz Mónica Spear y su esposo Thomas Berry.

En una entrevista para el medio Diario De Las Américas, Sánchez señaló su interés en retratar al asesino como parte de un reto que buscaba entender el atrevimiento de matar a una figura pública así como ver la cara de la persona que profundizó el miedo de viajar por carretera en Venezuela.

La fotógrafa confesó sentir escalofríos cuando escuchó su voz.

Sobre el delincuente, detalló que al momento de la entrevista tenía el cuerpo distendido; se encontraba con piernas estiradas bajo la mesa, hablaba moviendo sus brazos con libertad corporal.

"No sé si alguien que confiesa cuatro asesinatos como si nada, frente a unos extraños, pueda sentir arrepentimiento", insistió Sánchez .

Cuando preguntaron a la experta gráfica si veía posibilidad de que Contreras cambiara su ritmo de vida, detalló que el mismo provenía de un hogar en el cual su familia estaba ligada a la criminalidad.

"No sé si llega a conocer otra forma de vida. Su historia familiar está muy ligada a la delincuencia: hermanos delincuentes; uno muerto, otros tres presos. Me gusta pensar en que todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestras vidas, pero en el caso particular de él, tendría que conocer otra forma de vivir para decidir cambiar", puntualizó.