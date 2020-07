Un video que muestra a dos hombres y funcionarios policiales teniendo un enfrentamiento en un local comercial, comenzó a circular este miércoles en redes sociales.

Según la cuenta, Conflicts News Worldwide, el hecho se registró en Lechería, estado Anzoátegui la semana pasada. Las imágenes fueron tomadas por la cámara de seguridad del lugar.

El motivo del conflicto hasta el momento se desconoce.

Lechería, Anzoátegui. A man got into a fight with multiple police officers inside a shop last week, crazy CCTV footage.#Venezuela pic.twitter.com/3eh4qokWUW

— CNW (@ConflictsW) July 23, 2020