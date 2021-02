La primera vicepresidente de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre, Iris Varela, se pronunció sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En tal sentido, la dirigente chavista afirmó que no estaba de acuerdo con esta unión igualitaria, una propuesta en la que han insistido grupos Lgbti+ desde hace varios años

Varela se pronunció este miércoles, 3 de febrero, en el programa Vladimir a la 1, del canal Globovision, donde fue interrogada sobre su posición. La diputada electa en el proceso del pasado 6 de diciembre afirmó que cree en el “fortalecimiento” de la familia, pero que respeta la orientación sexual de cada persona.

"No estoy de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. Creo en el matrimonio, en el fortalecimiento de la familia, y respeto la orientación sexual diversa, pero creo que aquí se podría avanzar en reconocer la comunidad patrimonial", expuso, según la publicación de Globovisión.

Con lo que sí dijo Valera estar de acuerdo es con la encarcelación de los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. “No me la calo unos diputados no electos… ¿Por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya, los busque y los detenga?”, dijo, antes de mostrar unas esposas para detener a Juan Guaidó, líder de la oposición”.

Maduro instó a debatir el matrimonio igualitario

Nicolás Maduro se pronunció sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo el pasado 23 de octubre, después de unos comentarios del papa Francisco. En ese sentido, el líder del gobierno chavista instó a la Asamblea Nacional electa en el proceso del 6 de diciembre a debatir una posible legalización de dichas uniones civiles.

"Tengo amigos y conocidos que están muy contentos con lo que dijo ayer el Papa. Dejaré esa tarea, la tarea del matrimonio LGBT, a la próxima Asamblea Nacional", indicó.

El matrimonio igualitario, a pesar de contar con varias iniciativas, no está legalizado en Venezuela. Por ende, varios activistas de la comunidad Lgbti+ insisten que su comunidad se encuentra en desventaja respecto a otras naciones de la región.