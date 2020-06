Conozca la triste historia sobre la muerte de un joven militar por negligencia de las autoridades

Graduado de sargento segundo de la Armada, John Kennedy Thalí Sandoval aspiraba a más. Decía a su mamá y hermana: “Padrino López voy por tu puesto”. Pero sus sueños se vieron truncados el pasado domingo 31 de mayo.

Según contó su madre, Nairobi Thalí, ese día su hijo salió de permiso en horas del mediodía de la Comandancia General de la Armada, en Caracas, donde trabajaba y no dudó en irse a su casa en El Colorado, parroquia La Guaira.

Inicialmente se dijo que su muerte se había producido porque había cargado agua hacia la parte alta de La Guaira, hacia El Vigía. Sin embargo, su mamá aclaró que sí lo hizo, pero no a esa zona y apenas fueron unos pocos minutos.

“Eso no fue así. Si es verdad, mi hijo estuvo cargando agua, pero tampoco fue mucho lo que cargó y no fue en El Vigía. Eso fue que mi sobrina trajo una cisterna de Conviasa allá abajo y él me subió como seis bidones. Él llegó aquí, comió, echó broma. Hablamos, se puso a escuchar música. Fue una muerte inesperada, porque no sé qué le pasó”.

Contó que entre las 12 y la 1 de la madrugada de ese domingo le dio como “una asfixia”. Thali sabe que ya no podrá recuperar a su hijo, cuya causa de muerte está por determinarse, tal como se lee en su acta de defunción.

Ella está decida a denunciar en Fiscalía a la teniente de Navío Ana Julia Díaz, quien estaba de guardia esa noche en la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) La Guaira, quien no le prestó ayuda a pesar de sus constantes súplicas por más de 20 minutos a la par de que su hijo agonizaba en la parada de La Pachano, a escasos 15 metros.

Sobre la negativa de la funcionaria a prestarle apoyo, recordó lo que ella le dijo a los otros efectivos que obedecían sus órdenes: “Ustedes tienen uniforme de qué, ¿de adorno? Qué les cuesta pararse ahí y parar un carro. A mí no se me iban a parar, porque es mentira. Pero a ti sí. Él me dijo: ‘señora, de verdad lo lamento, no puedo hacer nada”.

“Yo la busqué y se lo dije. Le dije que era una inhumana, que lo que ella hizo no se le hacía ni siquiera a un perro. Ella me dijo que no tenía transporte. Yo eso puedo entenderlo porque estamos en Venezuela. De repente no tenías gasolina, no tenías caucho, porque podía haber pasado”.

La afligida madre insistió en que solo pedía que le ordenara a sus subalternos ayudarla a detener un carro, en la avenida Soublette, para llevar a su hijo al hospital José María Vargas de La Guaira. “No pedía que ellos me lo llevaran”.

Thali incluso le mandó a decir a la teniente que su hijo era un funcionario militar, pero más allá de eso era un ser humano. “¿En manos de quién estamos?, se preguntó.