CONOZCA - Las "casas muertas" comienzan a proliferar en San Cristóbal

En San Cristóbal, en el estado Táchira, se empiezan a ver las “casas muertas” en cada esquina de la ciudad, presentando un peligro para la ciudadanía.

Así lo evidenció un reportaje de La Prensa del Táchira, que indicó que los años son notorios en las paredes de estas edificaciones. Algunos casos, incluso, deben ser sujetas de demolición por la soledad que azota a la zona y el riesgo que representan.

Algunas viviendas simplemente están abandonadas, otras sufrieron la crisis migratoria que vive el país. Sus dueños, ante la emergencia humanitaria que vive el país, optaron por buscar un mejor futuro en otras fronteras, dejando sus hogares vacíos.

En esa casa funcionó hace muchos años el registro principal, pero antes era de una familia que hace muchos años se fue de aquí

Esto dijo una señora de avanza edad sobre una de las casas abandonadas, pero no pudo recordar los nombres de los antiguos dueños. "Creo que antes del registro funcionó como casa de un partido político, pero no me acuerdo", dijo la señora.

Los últimos ocupantes de dicha casa fueron estudiantes de la Universidad Nacional Abierta. No obstante, la institución académica mudó su sede y más la volvió a ocupar, hasta que el abandono y el moho se apropiaron de ella.

La gente teme de las viviendas

“Esa casa abandonada es un riesgo, me da miedo pasar por ahí. La otra vez allá más abajo a un hombre le cayó una pared encima y lo mató”, manifestó la abuela.

Estaba en lo correcto; en la calle 6, cerca de la Plaza Sucre, una pared cayó sobre un hombre que pasaba por la acera. La asfixia le quitó la vida. Por ende la ciudadanía tiene miedo de caminar por las calles ante el peligro de que una pared les caiga encima, como le ocurrió al hombre.

Marina Contreras, la acompañante de la abuela, aseveró que las autoridades deberían ocuparse de la situación y recuperar ese patrimonio histórico. Sin embargo, noi gobernantes, ni diputados, toman cartas en el asunto.