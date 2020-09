Johandris Blanco, de 24 años, y suegra de José Enrique González, de 23 años, fueron ajusticiados por las FAES, en Barrancas, estado Monagas.

Habitantes de Barrancas, en el municipio Sotillo del estado Monagas, protestaron por el ajusticiamiento de dos jóvenes a manos de funcionarios de la Fuerza Armadas Especiales (FAES). El hecho se dio la madrugada del 7 septiembre cuando los uniformados irrumpieron en la vivienda.

"Los mataron como unos perros. A las 4:00 a.m. irrumpieron en la casa de mi hija, la sacaron con su bebé y me ajusticiaron a los muchachos porque eso no fue ningún enfrentamiento, les pusieron pertenencias que no eran de ellos para después salir a decir que eran unos delincuentes", denunció Nancy Reyna, madre de Johandris Blanco, de 24 años, y suegra de José Enrique González, de 23 años.

"Eran unos muchos deportistas, que se ganaban la vida trabajando, no eran ningunos malandros como dice el gobierno, pido a las autoridades que se aboquen a este caso, que se haga justicia, no mataron a ningunos malandros. Les pido que no maten a gente inocente, que vean bien que investiguen", exigió.

Wilmer Medina, padre de Johandris y suegro de José Enrique, desmintió la versión de las FAES, sobre un enfrentamiento, y sostuvo que lo que ocurrió fue una ejecución extrajudicial.

"Le hacemos un llamado a la Fiscalía y los entes de derechos humanos a que nos pregunten a nosotros qué fue lo que sucedió. Cuando sacaron a mi hija de la casa, los dos estaban hincados con las manos en la cabeza cuando escuchamos después los disparos, entonces dicen que fue un enfrentamiento y eso es mentira. Le pedimos a la Fiscalía que investigue esos casos y se haga justicia", manifestó Medina.

Sed de justicia

Aunque el presunto ajusticiamiento ocurrió el 7 de septiembre, la exigencia de justicia y falta de respuesta fue lo que originó la protesta en el pueblo de Barrancas.

Es de recordar que recientemente la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que desde enero se han registrado más de 2 mil muertes en Venezuela, durante operativos de las FAES en los barrios más pobres del país. 711 de esas muertes se dieron entre junio y agosto de 2020.