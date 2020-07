CONTUNDENTE - "No echaremos para atrás en nuestro empeño de ser libres": trabajadores responden a Padrino López

Miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) se pronunciaron en rechazo a las recientes declaraciones del general Vladimir Padrino López, que evidencian la pretensión del régimen de seguir en el poder por la fuerza.

"La Constitución nacional dice que la Fuerza Armada es una institución no beligerante, que se encargará de velar por el desarrollo de Venezuela. Tiene derecho al voto, pero les prohíbe tener cargo de elección popular, ser beligerante políticamente o pertenecer a una tendencia política. Nos resulta peligroso haber escuchado las declaraciones del ministro de Defensa, donde dice que la oposición no tiene cabida en este país", manifestó Jorge Machuca, trabajador de Sidor.

Igualmente, señaló que la oposición no son solo los partidos políticos. "Para nosotros los trabajadores de Guayana, la oposición es el pueblo de Venezuela que día a día está implorando un cambio de ruta y conducción del país, porque ya está bueno de pasar hambre, de tanta miseria. Padrino López tiene que examinar el discurso”, dijo Machuca.

Asimismo, el trabajador de Sidor se preguntó si “¿es que acaso ese uniforme lo tiene para amedrentar al pueblo? ¿Ese uniforme sirve para meterle miedo al país? Usted no es dueño de Venezuela", respondió Machuca.

Insistió en que "si los venezolanos decidimos en un momento determinado cambiar el rumbo de este gobierno, tenemos que hacerlo. No vamos a echar para atrás en nuestro empeño de ser libres, de seguir produciendo en nuestras empresas. Aquí no hay gobierno, porque si hubiese gobierno, no hubiese miseria, no hubiese hambre".