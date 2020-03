Si el planeta sufre la peor pandemia que recuerde desde hace 70 años, lo más lógico es que comience a voltear en búsqueda de culpables. Italia jamás será la misma luego de lo que se está viviendo en estos días de coronavirus, de 800 muertos por jornada. Tampoco España. Tampoco los países por venir, y tampoco lo será, lamentablemente, Venezuela, aunque la carrera contra el tiempo por producir una vacuna contra el Covid-19 parece estar a favor de la humanidad. Según dicen los médicos, somos muy buenos haciendo vacunas.

Los altos números de muertos en Italia, que parecen estar comenzando a replicarse en España, no parecen tener correspondencia con la supuesta remisión en China, un país cuyo régimen político se ha molestado mucho con Donald Trump (y también con la oposición venezolana) por llamar al Covid-19 «virus chino«. En tiempos de polarización ideológica, hasta sobre las tumbas (principalmente sobre ellas) se hace política.

Trump hace política de la manera más burda, porque el virus ya es un problema de toda la humanidad, pero a juzgar por el cúmulo de evidencias que se han presentado, lo del régimen de Xi Jing Ping es imperdonable: China no lleva bien lo de ser el supuesto culpable de la pandemia,ni de que se le acuse de haber ocultado el inicio de la misma; y también de que por razones, nuevamente, políticas (también económicas, todo sea dicho), perdió un tiempo precioso que pudo haber salvado, en este momento, a unas 11 mil personas. Entre ellas, la del propio Liu Wenliang, ese santo moderno a quien alertar la epidemia le costó arresto domiciliario y finalmente, su vida, con apenas 34 años.

Desde 2007, además, la OMS había alertado sobre los mercados de animales vivos chinos, y concretamente, sobre el patógeno presente en murciélagos que se vendían en esos mercados, que se convirtió en lo que hoy conocemos como Covid-19. Pero esa es una historia incluso más vieja.

La opacidad empeora las epidemias

Lo cierto es que, como decía la presidenta de la Academia Venezolana de Ciencias, Gioconda Cunto de San Blas, la transparencia es indispensable para afrontar una pandemia como la que vivimos. Y ahí falló, falla y fallará China.

Las dudas sobre como la pandemia ha afectado a la República Popular China no solo miran hacia atrás, sino también hacia delante: viendo cómo la pandemia está asolando Italia, y considerando que la población de China es 25 veces mayor, es fácil pensar que nos han ocultado el número de víctimas, sensación que se reforzó mucho con el derrumbe de un hotel (usado como hospital) con enfermos en Wuhan. Para que vean cuán rápido marcha el mundo en estos días, ese hecho, que parece tan remoto, ocurrió hace menos de dos semanas.

Dejemos estas elucubraciones para las películas de espías y vengamos al ahora, en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro, el viernes, no anunció nuevos infectados; donde la desinformación y el manejo por parte de los mismos voceros, y hay que decirlo sin ambages, no genera confianza. No nos anuncian casos, pero vía telefónica, el jefe de Estado en disputa nos dice que «en una fiesta se infectaron varios«: varios, por cierto, que apuntan directamente a la cúpula gobernante.

¿Por qué un chisme de esa magnitud, que Nicolás Maduro sabía iba a tener un impacto a lo interno de su régimen, en medio de una situación tan delicada, y más cuando ese mismo día no hubo cifras oficiales? ¿Está mandando un mensaje a una de las facciones que componen el PSUV? Si la fiesta hubiera sido de opositores ¿los nombres se hubieran reservado, aunque las redes sociales dejaron en evidencia a todos los participantes de la fiesta en minutos? ¿Por qué un tratamiento totalmente político, el de costumbre, para una crisis que puede ser terminal, no solo para el chavismo, sino para el país que solíamos llamar Venezuela? ¿Por qué todo el mundo actualiza a 65 casos y el régimen se mira el ombligo? ¿Vamos a tener un «coronavirus today«, también?

Este sábado, Jorge Rodríguez ha actualizado el guarismo a 70 enfermos por coronavirus y ha dicho que unas 16 mil personas están observación, pero no ha ido más allá. Eso no permite saber cuántas pruebas se han realizado, y cuántas personas han llamado de sus casas a los números que ha habilitado el Estado venezolano (si es que ha habilitado alguno: yo al menos no lo conseguí), para ubicar a los pacientes. ni si ese teléfono es atendido cuando la gente llama, ni cuántas de las llamadas se han procesado, y esto no es ni siquiera un reproche, es un llamado desde la angustia, ni si solo está a la disposición para reportar la plataforma Patria, mucho más engorrosa y menos incluyente (de entrada te exige registrarte). El discurso y el hecho se les va en seguir en politics as usual, cuando las circunstancias son extraordinarias como nunca antes. Aquí y en unos cuantos países.

La falta de transparencia cuesta vidas. Es esto lo que se le está reprochando a China; y a lo interno, por ejemplo, al Gobierno de Pedro Sánchez en España y su empeño por hacer actos públicos. y políticos, cuando el coronavirus ya era una realidad en Madrid. Y es probable que si las cosas siguen como van, también sea un reproche muy pronto en Venezuela. Solo piensen cómo se reprocha aún el manejo de la enfermedad y la crisis terminal de un paciente llamado Hugo Chávez Frías. Y ese era un solo paciente.

Por muy dura que sea la verdad, como lo es en Italia, siempre será preferible a una mentira, que tienen, en todos lados, las patas muy cortas.