"Corren peligro mortal", alertó EEUU sobre los 6 exjecutivos de Citgo detenidos en Venezuela

Los 6 exjecutivos de Citgo, filial estadounidense de Petróleros de Venezuela (Pdvsa), corren "peligro mortal", detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en la sede del Servicio Bolivariano de inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.

La denuncia la realizó este miércoles el enviado presidencial especial de Estados Unidos para asuntos de rehenes, Roger Carstens, mediante su cuenta de Twitter (@StateSPHA).

Asimismo, Carstens exigió la liberación inmediato de los exjecutivos y el acceso "urgente" al tratamiento médico que necesitan.

Gustavo Cardenas, Jose Angel Pereira, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, and Jose Luis Zambrano are now in mortal danger, with several of them displaying COVID19-like symptoms and various other serious ailments.

— U.S. Special Presidential Envoy Roger D. Carstens (@StateSPEHA) June 17, 2020