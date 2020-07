Desiree Barboza, diputada a la Asamblea Nacional (AN), afirmó este jueves que los "alacranes" del régimen de Nicolás Maduro no estaban trabajando por "reivindicar" los Derechos Humanos de los venezolanos, sino que actuaban "bajo la ambición".

Durante la sesión del Parlamento de este 9 de julio, Barboza explicó que aceptaron grandes cantidades de dinero del régimen sin importarles las familias venezolanas.

Señalaron que ellos solo querían "seguir cohabitando" con el régimen y seguir recibiendo "grandes cantidades de dinero". Barboza precisó que durante este proceso, los "alacranes" le hacían creer al mundo que en Venezuela existía la democracia.

“Los alacranes de Nicolás Maduro no están luchando por reivindicar los derechos de los venezolanos, sino que actúan bajo la ambición. Recibieron grandes cantidades de dinero para seguir cohabitando con el régimen; y hacerle creer al mundo que en Venezuela hay democracia”, contó Barboza.

Asimismo, reiteró que no les importaba Venezuela, y que actualmente utilizaban los mecanismos de "atacar a los partidos políticos de los factores democráticos" del país para continuar con su régimen.

La parlamentaria zuliana calificó como “serviles” a todos aquellos que han "traicionado al pueblo venezolano". Afirmó que actuaban con el régimen para seguir "sometiendo a los ciudadanos".

En ese sentido, indicó que los "alacranes" representaban la corrupción, y que aceptaron grandes cantidades de dinero que el régimen "le ha robado a los venezolanos" durante años.

“A estos señores no les importan las miles de familias que pasan hambre a diario o aquellos que sufren por no tener dinero para comprar algún medicamento, ellos solo quieren seguir cohabitando con el régimen para que Maduro se perpetué en el poder y ellos poder seguir recibiendo grandes cantidades de dinero. No les importa Venezuela”, destacó.