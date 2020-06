¡CONTRA EL COVID-19! Enfrentar el virus pasa por despolitizar la salud

Colaboración entre el Ministerio de salud y el equipo asesor de la Asamblea Nacional así está titulado el documento que plantea el acuerdo. Enfrentar el virus pasa por despolitizar la salud.

El gremio médico recibe el acuerdo entre dos aguas. Profesionales que en primera linea enfrentan el virus en hospitales en las peores condiciones y entre quienes continuan politizando la salud.

Desde hace varios años quienes apelan a una solución humanitaria planteaban un acuerdo. Esta pareciera ser una tregua cuyo norte es enfrentar la pandemia.

"Quizás la forma cómo se mostró el acuerdo, no es la mejor. No fue algo clandestino y debió mostrarse inmediatamente se firmó" dijo a Caraota Digital un integrante de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela.

La apuesta es que se logre finalmente enfrentar el virus y aliviar el sufrimiento de pacientes ue acuden a los hospitales en Venezuela. Es necesario que el ciudadano entienda porque este acuerdo y que su objetivo sea alcanzado.

Enfrentar el virus pasa por despolitizar la salud. Recordando que se trata de una enfermedad que no escatima ni distingue si tienes carnet de un partido u otro o clase social.

Se trata de un documento firmado luego del llamado de la Organización Panamericana de la Salud. El representante de Maduro es el actual ministro Carlos Alvarado y por la Asamblea Nacional figura Julio Castro. Como testigo firmante Gerardo Cosio de la OPS.

El escrito tiene siete ejes de atención. Ambas partes solicitaron que sea el organismo internacional el garante de su cumplimiento. En papel se plantearon siete ejes prioritarios contra la pandemia:

Detección de casos de Covid-19 a través de pruebas de laboratorio. Tratamiento oportuno y adecuado a casos confirmados. Aislamiento supervisado de los casos sintomáticos y cuarentena de sus contactos. Protección del personal de salud. Implementación de acciones de prevención y control de infecciones en establecimientos de salud. Vigilancia epidemiológica, análisis de la información y reporte de la situación. Comunicación de riesgo para la adopción de medidas para la población.

Al consultar si el equipo médico podría velar por la transparencia del acuerdo, algunos dudaron. Consideran que existe en la mayoría una disposición genuina de poder enfrentar de manera efectiva y responsable la pandemia del Covid-19. Temen que la burocracia pueda entorpecer.

Hay que recordar que la estructura de los centros médicos está bajo el poder del Ministerio de Salud. En los hospitales existe un mercado negro feroz. Son muchas cosas las que hay que combatir dice un especialista de los Magallanes de Catia.

En este sentido es importante recordar que luego de los primeros envíos de ayuda humanitaria se creó una Comisión de Verificación que iba a los hospitales y no logró mayores resultados por la estructura burocrática que no da cuenta.

Los consultados consideran que debe ser la OPS como agente internacional el intermediario para dar cuenta de lo que llega o se usa.

Acuerdo para enfrentar el virus

El Presidente (E) de Venezuela Juan Guaidó dijo a través de sus redes sociales que la firma de este documento es el resultado de meses de esfuerzo.

Luego de meses de insistencia y lucha, logramos que la OPS reciba la donación aprobada por la AN para atender la pandemia en Venezuela. Nuestra política se centra en salvar vidas, en atender la emergencia y salir de la dictadura.

Jorge Arreaza por su parte calificó el acuerdo como "buenas noticias para todos". En su twitter publicó que se trata un acuerdo para coordinar acciones conjuntas y procurar financiamiento para atender luchar contra el Covid_19. "La salud del Pueblo por encima de cualquier diferencia".

Hablan los gremios

La pandemia obliga a la búsqueda de soluciones. Hasta hoy el deficit de insumos en hospitales sobrepasa el 90%. En casi 80 días de anunciado el primer caso positivo de coronavirus en Venezuela los trabajadores hospitalarios siguen atendiendo sin continuidad en la dotación de implementos de protección.

Distintas organizaciones y sindicatos plantean sus expectativas. Tiene claro que no existen soluciones mágicas o rápidas, pero creen que a partir de este acuerdo se puedan concretar beneficios.

Creemos que se puede iniciar en la búsqueda de formulas para mejorar la condición de los trabajadores e la salud. Es vital que se concrete el ingreso de 100$ otorgado por Juan Guaido. Si este acuerdo serviría si es por la gente y trabajadores que son los mas afectados aseguró Mauro Zambrano del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Distrito Capital.

Zambrano celebra que sea Julio Castro quien represente a los médicos. Lo considera un luchador por las soluciones en el tema de la salud. Pide que el documento no sea calificado como un "acuerdo entre Maduro y Guaidó".

IMPORTANTE 🖋️ Falla de insumos médicos básicos en los hospitales en #Venezuela 🇻🇪 se mantienen elevados (➕Detalles) 🔥 🔽 https://t.co/NaKgu5efAA — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) June 3, 2020

Lo primordial en este momento es la garantía de condiciones para que los trabajadores no expongan su salud por no tener protección y que los pacientes puedan ser atendidos con calidad. Sindicatos de la salud informaron que estarán vigilantes para que la ayuda llegue a la gente. Enfrentar el virus es necesario para lograr que el país pueda reactivarse.