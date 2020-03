Crisis en los hospitales: personal del Vargas sufre la falta de transporte (Video)

La crisis arropa a los hospitales de Venezuela desde hace años, pero el personal de salud se ha visto más afectado y en riesgo por la llegada del coronavirus Covid-19 al país. Trabajadores del hospital Vargas dependen de los insumos donados por una ONG, y ahora sufren la falta de transporte público cuando deben llegar a su lugar de empleo en plena cuarentena.

«Me tengo que montar en el Metro y las camionetas, y no tenemos pasaje. Ha sido fuerte y difícil para las personas que viven lejos», expresó Yarlin Zambrano, trabajadora del hospital Vargas. Lamentó que su salario solo le alcanza para comprar medio cartón de huevos y una harina de maíz.

Adela Salazar es camarera, y expresó que las condiciones de trabajo han mejorado gracias al apoya de la ONG Médicos sin fronteras. El personal de salud están a la buena de las ONG, mientras el Estado se hace la vista gorda.

En los hospitales de Venezuela aún no hay ni agua, mucho menos guantes o tapabocas adecuados. La ropa de protección no ha llegado, y todo el que trabaje allí corre el grave riesgo de contagiarse de coronavirus Covid-19 y no tener cómo enfrentarlo.