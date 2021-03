Este lunes comenzó la venta en las casetas del Metro de Caracas de la tarjeta inteligente, que con un costo de Bs. 900.000, le permitirá a los usuarios viajar 20 veces en el subterráneo, sin embargo, solo aceptaban efectivo porque no tenían señal en los puntos de venta.

Durante un recorrido por diferentes estaciones, el equipo de Caraota Digital conversó con varios usuarios quienes lamentaron que solamente aceptaban efectivo en las casetas del Metro.

«Yo tuve que cambiar un billete de un dólar a un camionetero, que me cobró una comisión, para que me diera los bolívares en efectivo. Es un avance, pero también un engaño porque dijeron que se podía pagar en débito y no se puede», dijo Carmen Herrera.

Algo similar le sucedió a Jennifer León, quien esperó varios minutos, sin éxito, a que el sistema se reiniciara para poder comprar la tarjeta inteligente. Sin embargo, los operadores de la estación le comentaron que no iba a poder comprarla con punto de venta.

«No la he comprado porque el sistema está caído. No tengo efectivo y esperé diez minutos. Me mandaron a otra estación, pero tampoco había punto», señaló.

Para Roberto Castillo, quien diariamente usa el Metro de Caracas, es una buena iniciativa pasar al sistema electrónico. Sin embargo, señaló que es «un poco costoso» el precio de la tarjeta.

«No sé cómo lo pagará un pensionado, por ejemplo, que gana Bs. 1.200.000 al mes y la tarjeta cuesta Bs. 900.000. Yo cada mes tendré que pagar hasta Bs. 7.000.000 solo en pasaje», sentenció.

Estaciones que ofrecen la tarjeta electrónica

Tras conversar con un operador del Metro de Caracas, que decidió no identificarse, el equipo de Caraota Digital confirmó que estas son las estaciones que, durante este lunes, vendieron la tarjeta electrónica.

Propatria

Plaza Sucre

Gato Negro

Agua Salud

Capitolio

La Hoyada

Bellas Artes

Plaza Venezuela

Chacaito

Chacao

Altamira

Miranda

La California

Los Cortijos

Los Dos Caminos

Petare

Palo Verde

Caraota Digital confirmó que en todas las estaciones mencionadas, sí vendían la tarjeta inteligente del Metro de Caracas.