David Uzcátegui aseguró que "van a construir la unidad" para rescatar a Miranda

El dirigente político y aspirante a la gobernación del estado Miranda, David Uzcátegui, aseguró este jueves 2 de septiembre que en los próximos días habrá buenas noticias sobre el método que se utilizará para escoger al candidato opositor para las elecciones del 21 de noviembre.

"No puedo adelantar mucho porque no queremos contaminar el método que estamos escogiendo. Sin embargo, el que se elija debe ser transparente y que la gente se sienta cómoda. Lo más importante es que vamos a construir la unidad. Yo jamás seré factor de división, nunca lo he hecho en mi vida; y sé lo que nos estamos jugando que es mucho más importante que cualquier aspiración personal", indicó.

En ese sentido, David Uzcátegui comentó que "muy pronto" los mirandinos tendrán una candidatura unitaria que permita enfrentar a "la fuerza del oficialismo que es arbitraria, que actúa con ventajismo y mucho abuso. Han sumergido a Miranda en un estado de abandono, destrucción, desidia, indolencia y apatía".

Destacó que el mensaje que le está llevando a los mirandinos es de "esperanza y cambio. Esta indolencia que hoy por hoy se ve en el estado se va a transformar en calidad de vida, esperanza, desarrollo, progreso y conquistar la vida digna que todos nos merecemos".

DAVID UZCÁTEGUI Y LAS PRIMARIAS

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda; David Uzcátegui recordó que hace dos meses propuso el método "más democrático y transparente" que era las primarias.

"Una elección primaria es ideal y no solamente para Miranda sino para todo el país porque se acabarían todas esas discordias en cada uno de los municipios y estados de Venezuela", aseveró.

Sin embargo, resaltó que esos llamados a primarias no fueron aceptados por parte del candidato Carlos Ocariz.

"Lo llamamos cuatro veces de manera respetuosa y sincera para que nos midiéramos en unas primarias y no fue posible. Ahora tenemos hasta el 21 de septiembre para modificaciones en la boleta electoral con nombre y apellido; y obvio será complicado el tema de las primarias, por eso estamos explorando otros métodos", expresó.

David Uzcátegui señaló que 70% de las encuestas decían que la gente quería decidir: "Después de 23 años de esta película espantosa y esta pesadilla, que mejor lección que dejar a la gente la posibilidad de escoger a sus liderazgos".

"La decisión es participar en las próximas elecciones, lo correcto es no dejar a la gente sola", manifestó.

RECORRIENDO MIRANDA

David Uzcátegui afirmó que no ha dejado de trabajar un solo día por los venezolanos.

"Estamos desplegados todos los días por Miranda llevando un mensaje de esperanza. No hay un rincón del estado que yo no conozca y haya recorrido; haciendo política social que es atender las necesidades de la gente y buscar la manera de solucionar sus problemas", expuso.

Resaltó que el movimiento Fuerza Vecinal incluye a todos los liderazgos.

"Este movimiento es de gente independiente, sin egos, que quiere lo mejor para el país. Además, lo que sale bien en un municipio se replica en el otro", dijo.

Por último, recalcó que de ganar la gobernación del estado Miranda "empezaría con el plan Hambre 0, la creación de pozos de agua profunda; apoyo a nuestros emprendedores, mejorar el sistema de transporte público".