David Uzcátegui ganó encuestas en Miranda e instó a la MUD a inscribir su candidatura

El dirigente opositor David Uzcátegui lideró las principales encuestas por la Gobernación de Miranda, perfilándose como el próximo candidato de la oposición a las elecciones regionales del 21 de noviembre en la entidad central.

"Ganamos las encuestas, por lo que ganamos la candidatura unitaria para el próximo 21 de noviembre", aseguró David Uzcátegui, desde el comando central de su partido, Fuerza Vecinal.

Según Uzcátegui, la mayoría de las encuestadoras habilitadas para definir al candidato opositor para Miranda registraron una preferencia de los mirandinos por él, en detrimento de Carlos Ocariz, de Primero Justicia.

"Nosotros no somos personas que estamos en la onda de dimes y diretes. En la encuestadora que propuso Ocariz, ganamos las tres preguntas. Como siempre, soy una persona de unidad. Quise construirla, con el mecanismo que me propusieron. No pateé la mesa, ni lo haré", comentó Uzcátegui.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: CNE ANUNCIÓ LA TERCERA PRÓRROGA DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS PARA REGIONALES

Destacó que el otro candidato, anteriormente, no quiso someterse a primarias, por lo que acordaron medirse en las encuestas, en las que Uzcátegui resultó vencedor.

"Hay que tener grandeza en la derrota y humildad en la victoria. Ocariz sabe muy bien que perdió las encuestas, y como es un factor en Miranda, lo llamamos a unirse para ganar", señaló.

"Quiero solicitarle a Carlos Ocariz que sea el jefe del comando de campaña para las elecciones. Es momento de pensar en Miranda, ahora es que comienza el trabajo fuerte", acotó Uzcátegui.

DAVID UZCÁTEGUI ESPERA PRONUNCIAMIENTO DE LA MUD

Para el próximo 21 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó elecciones regionales, que contarán con la presencia de los principales partidos opositores.

"Ganamos de manera categórica; estoy más que seguro que vamos a lograr la transformación para Miranda", sentenció.

Por último, reiteró que está seguro que la Mesa de la Unidad Democrática "hará lo correcto" e inscribirá, antes de que termine el proceso de postulación, el nombre de David Uzcátegui para la Gobernación de Miranda.