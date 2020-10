La diputada Delsa Solórzano exhortó a los jueces venezolanos a atender a la Constitución nacional antes que a los llamados a violar derechos humanos.

"Honestamente no logro entender cómo pueden mirarle la cara a sus hijos los jueces, fiscales y demás funcionarios que se prestan para encarcelar inocentes. “Cumplo órdenes”, “cuido mi trabajo”. Esas no son excusas. Violar DDHH no es un trabajo, es un crimen".

Al periodista Roland Carreño lo detuvieron arbitrariamente durante la tarde del lunes en vehículos sin ningún tipo de identificación. Fue sometido a desaparición forzada por más de 24 horas hasta que se concretó su traslado al Palacio de Justicia.

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, determinó que Roland Carreño incurrió en “acciones contra la paz de la nación”, un expediente similar a casos de persecución política bajo el régimen de Nicolás Maduro.

El martes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, calificó el hecho como “el intento más reciente del régimen de amordazar y generar miedo en la población”.

En contrapartida, Ana Leonor Acosta, abogada del periodista Roland Carreño, puntualizó que las confesiones sin presencia de la defensa son nulas.

"Roland Carreño se encuentra desaparecido -dijo su abogada este miércoles- no sabemos dónde se encuentra, él no se ha comunicado con su familia, no se ha comunicado con sus abogado".

Mientras que la parlamentaria opositora Olivia Lozano acusó a Nicolás Maduro de dirigir un “Modus Operandi para sembrar evidencias que sustancien un expediente falso”.