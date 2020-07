DENUNCIA. "Acabaron con las empresas y las mutilan aún más con persecución a los trabajadores"

La Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) calificó de exitosa la protesta del sector petrolero, por considerar que se rompe el silencio para exigir se restituyan los derechos laborales.

Jean Mendoza, trabajador de Masisa, llamó a la unidad de todos los sectores para sumarse a esta lucha y conquistas.

"Saludamos la conquista de Pdvsa Marina, de un bono de 150 dólares, pero nada más la canasta alimentaria es de 56 millones 241 mil 121 bolívares, que serían 269 dólares a tasa del BCV", acotó Mendoza.

Manifestó que todo monto en dólares debe pasar por un estudio, y el salario debe garantizar la cobertura de la cesta básica, que además de alimentación, incluye otras necesidades básicas.

César Soto, delegado departamental de Sidor, felicitó a los trabajadores de Pdvsa Marina por levantar su voz en contra de la miseria que viven en el país.

"Acabaron con las empresas y las mutilan aún más con persecución a los trabajadores", denunció Soto.

"Nos dan esta mascarilla para cuidarnos de la pandemia, pero no tenemos medicinas. Me dan esta mascarilla, pero me están matando igual con el hambre que nos están haciendo pasar. Somos opositores de las malas políticas contra los trabajadores", reiteró.

Luis Perdomo, miembro de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Carbonorca, criticó la mísera pensión que reciben de Bs. 400.000, que no les alcanza para medicinas ni alimentos.

Afirmó que próximamente saldrán a las calles para continuar las luchas por los beneficios de los que los han excluidos.