Denuncian 45 trabajadores de la salud contagiados de COVID-19

Ya son 45 los trabajadores de la salud contagiados con coronavirus en el país, y aún los hospitales, ambulatorios y centros de salud no han sido dotados con suficiente equipos de bioseguridad.

Así lo denunció la noche de este miércoles Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas en su cuenta de Twitter.

"Incluso, tenemos centros donde los tapabocas del personal son de tela", denuncia. Esa es la situación actual de los trabajadores de la salud en Venezuela.

Informó, por ejemplo, acerca de la crisis vivida en el Hospital de El Algodonal, uno de los centros pilotos contra el coronavirus. "Solo hay guantes y tapabocas en las áreas de atención a pacientes con coronavirus", pero no hay jabón. cloro ni desinfectante.

- Hospital Algodonal: Solo hay guantes y tapabocas en las áreas de atención a pacientes con coronavirus

Se están reusando los tapabocas: Sí

Material de limpieza:

Agua: Sí

Cloro: No

Jabón: No

Desinfectante: No

- Hospital de Coche: cerrado desde el 2018

— Mauro Zambrano (@maurozam10) June 4, 2020