“Derrumbando la mentira”: así reaccionan al “hospital” en el Poliedro

El régimen de Nicolás Maduro acondicionó al Poliedro, recinto construido para albergar eventos, que ahora será empleado como un hospital. El objetivo es atender en dicho centro a los pacientes asintomáticos de coronavirus, ante el crecimiento de casos en Venezuela.

Esta medida sanitaria generó una oleada de reacciones en las redes sociales, donde las personas se asombraron sobre la situación de la pandemia en el país. Asimismo, otros señalaron el supuesto riesgo de ser internado en un centro asistencial de estas características.

“¡No! No es una feria es nuestro poliedro de caracas sirviendo de hospital esa imagen que usted ve allí, pronto estará llena de seres humanos secuestrados y con un destino incierto. ¡Cuídese! para que nunca caiga es las manos de esta malvada gente”, dijo un usuario en Twitter.

Voceros del régimen aseguraron, hace meses, que Venezuela tenía 23 mil camas para atender a los posibles contagiados. Sin embargo, mientras que el país llegó a la cifra de 13 mil casos confirmados, las autoridades optaron por habilitar recintos empleados para otras actividades.

Por su parte, Kadary Rondrón dijo que “así van las expectativas del control de la curva de contagio Covid-19 en Caracas. El Poliedro convertido en hospital centinelas. Nos preguntamos y las 23 mil camas?”

Varios usuarios manifestaron su asombro al observar al Poliedro como un centro asistencial, puesto que ahí vieron shows musicales o encuentros deportivos. Ahora, en plena pandemia, pasará a atender a algunos de los miles de casos de coronavirus que hay en Venezuela.

"Las vueltas que da la vida. Nunca pensé cuando presencie Walt Disney On Ice que con el correr del tiempo ese sitio se convertiría en un hospital centinela...santa cachucha! el Poliedro de Caracas...! Así habrán infectados! No hay cama pa' tanta gente S.O.S.", dijo Héctor Álvarez.

Los usuarios lamentaron que el Poliedro fuera empleado para esas prácticas, pero principalmente mostraron su asombro por las imágenes. Igualmente, manifestaron su preocupación ante el crecimiento de la curva de contagio y la aparición de casos comunitarios en todos los rincones de Caracas.

No es una feria Es nuestro Poliedro de Caracas sirviendo de HOSPITAL

LAS VUELTAS QUE DA LA VIDA..Nunca pense cuando presencie Walt Disney On Ice que con el correr del tiempo ese sitio se convertiria en un Hospital Centinela...Santa Cachucha ! El Poliedro de Caracas...! Asi habran infectados ! NO HAY CAMA PA' TANTA GENTE S.O. S. pic.twitter.com/CnkJ151kXn

— Hector Ivan Alvarez (@HectorIvanAlv11) July 24, 2020