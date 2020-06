Freddy Bernal, el protector del Táchira designado por el régimen, afirmó este viernes que no permitirá que se realicen colas en las estaciones de servicio después de las 5:00 de la tarde en la entidad.

Durante su programa semanal, Bernal alegró que el Táchira es un estado fronterizo y que las reglas deben "ser diferentes".

«Vamos a ser muy estrictos con los horarios. Si decimos que después de las 5:00 p.m. no hay cola, no hay cola. No vamos a permitir las colas de 3 días. Eso se acabó aquí. En Táchira no se aplican las reglas 100 % como en el resto del país porque somos un estado de frontera", indicó.

Asimismo, aseguró que el Táchira es una entidad con un alto porcentaje de contrabando del combustible, por lo que se implementa el toque de queda.

«En algunas zonas del país se surtirá combustible 24 horas al día pero no en el Táchira que es zona de frontera y cuarentena. Si no hay movilidad, ¿para qué quieren gasolina?», agregó.

El funcionario del régimen señaló, además, que a través de las trochas ingresan entre 30 o 40 personas diarias al país.

"Antes pasaban 600 por las trochas desde Colombia. Reducimos la cantidad de personas gracias al trabajo de nuestra fuerza armada», agregó.

Freddy Bernal destacó que la próxima semana se flexibilizará la cuarentena en el estado, para que los negocios puedan trabajar desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.