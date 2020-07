La angustia de María Machado, zuliana varada en Carabobo, apenas le permite vivir. Ella está desesperada y ya no sabe qué hacer para poder calmar su situación.

Está en Valencia, pero es de Maracaibo, ciudad a la que no ha podido regresar porque la cuarentena se lo ha impedido.

Tiene cuatro meses en un lugar que no reconoce propio.

Esta zuliana varada en Carabobo legó en marzo para terminar de planificar una cirugía de la vista y en pleno proceso se decretó el estado de alarma nacional y no pudo hacer más nada.

“No me operé y sigo aquí en medio de muchas necesidades”.

La decisión de atenderse en Carabobo la tomó porque su cuñada le consiguió un cupo en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).

"Se suponía que sería rápido. Pero yo llegué el lunes y al día siguiente ya había cuarentena aquí y fue imposible la operación”, señala María Machado.

Conforme pasan las semanas la situación para ella es peor. Está durmiendo en un pequeño espacio que le habilitó su cuñada, a veces no tienen comida porque su hermano se quedó sin empleo, y han acudido a comedores populares y fundaciones para poder tener al menos un plato garantizado al día.

También caminan largos tramos en el centro de Valencia, donde vive su familia, para buscar agua en pozos habilitados por las comunidades porque no les llega ni una gota a sus tuberías.

Deben buscar leña en los cerros cercanos para cocinar cuando logran comprar algo de alimentos, porque desde hace más de dos meses no tienen gas.

Para una zuliana varada en Carabobo, lo extraordinario se hace cotidiano

La hija de María Machado está en el Zulia, a punto de dar a luz.

“Yo quiero irme, estar con ella, atenderla, acompañarla, y no puedo. No me dejan porque no hay transporte y no sé qué hacer”, expresó entre lágrimas esta zuliana varada en Carabobo mientras se preparaba para empujar un tobo de agua en un recorrido aproximado de ocho cuadras.

Ella ha hecho de todo. Tiene el salvoconducto que le permite transitar entre estados, se hizo la prueba rápida de Covid-19 en un CDI y tiene el resultado negativo, y hasta ha ido a la gobernación de Rafael Lacava a pedir ayuda y nadie le da respuestas.

“He hablado con un señor que se llama Pedro Brito y él me dice que en estos momentos es imposible y que me avisaría, pero las semanas pasan y yo estoy en desespero. Le mando mensajes pero nada que responde”.

También preguntó a los conductores de vehículos particulares que hacen viajes a diferentes ciudades aunque no esté permitido, y le dijeron que debe pagar 100 dólares que no tiene.

La mejor oferta se la hizo un camionero que viaja semanalmente a Zulia a buscar mercancía, “me dijo que le colaborara con 40 dólares, pero ¿de dónde saco ese dinero yo?”.

Los terminales en Carabobo se mantienen cerrados desde el inicio de la cuarentena. Además, los accesos de la entidad están bloqueados y solo se puede salir de la misma en vehículo particular y con salvoconducto.

https://youtu.be/12FJV7TVHbQ