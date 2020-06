"Con la situación como está, toca salir y hacer el rebusque para la comida, el alquiler y cualquier otra necesidad", expresó este joven que a diario camina por los sectores comerciales de San Cristóbal ofreciendo tapabocas.

José trabajaba en el Sambil y se quedó sin empleo, la necesidad lo obligó a reinventarse y que mejor que ofrecer tapabocas en estos tiempos de pandemia.

Los tapabocas son fabricados por su hermano, hay de distintos precios, dependiendo el modelo, oscilan entre 2000 y 8000 pesos colombianos.

"Me ha ido bien, comparado con el sueldo mínimo que nos pagan en la tienda, es muy bueno salir el día a día, salgo desde la mañana hasta el mediodía que cierran los negocios", añadió Caicedo.

Definitivamente la crisis ha generado nuevos emprendimientos, la fabricación y venta de mascarillas es uno de ellos.

"Desde que comenzó la cuarenta me he mantenido así, gracias a dios me ha ido bien, yo vivo solo y por lo menos me alcanza para el alquiler, la comida y mis útiles personales", narró José.

Nos contó que vende entre 20 y 40 tapabocas al día y que los mismos son realizados por su hermano, quien se los da a un precio y él les gana 500 pesos a cada uno.