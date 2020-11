Diego Aria: "Maduro está muy esperanzado de que Biden resulte ganador"

Hoy, 3 de noviembre, se elige al presidente de EE.UU. para los próximos cuatro años y el exembajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, nos desglosó asus motivos para apoyar la candidatura de Donald Trump frente a Joe Biden.

Para el diplomático venezolano, los altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro cruzan los dedos para que resulte electo presidente Joe Biden.

"El régimen de Maduro está muy esperanzado de que Biden resulte ganador de la contienda electoral", enfatizó Diego Arria en transmisión en vivo por Caraota Digital.

¿Qué rumbo tomará Joe Biden con el tema Venezuela?

Joe Biden, candidato demócrata, ha manifestado su intención de restablecer conversaciones con Cuba una vez este en la Casa Blanca, una decisión perjudicial para Venezuela según puntualizó Diego Arria.

"Abrirle las puertas a Cuba, como dice Biden, es cerrarle las puertas a la libertad de Venezuela".

El exembajador va más allá sobre los comentarios de la política exterior de EE.UU. porque tanto demócratas y republicanos coinciden en rechazar la gestión de Nicolás Maduro, pero hubo un punto de inflexión:

"El año pasado me encontré al expresidente Clinton -continúa explicando Diego Arria- y me dijo: fíjate por primera vez los demócratas y los republicanos tenemos un tirano al frente al que estamos juntos para condenar, que es Maduro, pero era la época de las declaraciones, cuando comienzan las sanciones, y la aplicación de este tipo de medidas, ahí comenzaron a separarse. Ahí es dónde el partido demócrata comienza a decir que ese no es el camino (...) Biden ha señalado que debe haber una revisión de la política exterior hacia Venezuela".

Además, comentó que "el rescate de la libertad no vendrá desde afuera, vendrá de nosotros mismos (los venezolanos) con la asistencia, espero yo, del mismo presidente de los EE.UU.".

"Yo sigo viendo cómo esto beneficia o no para el rescate de la libertad en Venezuela, no quién me lo garantiza sino quién por lo menos ha mostrado tener la disposición de ayudar a Venezuela. Yo creo que ha sido Donald Trump".