La venezolana Oriana Wadskier aseguró que Dios la salvó, cuando fue atropellada y arrastrada cien metros en una protesta en el estado Guárico en el 2017.

En una entrevista para Caraota Digital, Wadskier confesó que pensó que iba a morir, mientras que estaba en posición fetal sobre el asfalto de Calabozo. Reconoce que no recuerda lo que ocurrió, pero una amiga le informó, días después, que era lo que decía en ese momento.

Le dije a una amiga “tápame, no quiero que me tomen fotos porque me estoy muriendo”

El 9 de mayo de 2017, en pleno auge de las manifestaciones populares antigubernamentales, la entonces estudiante de la Universidad de Carabobo, estaba en Guárico de vacaciones.

Mientras estaban en la manifestación, una camioneta blanca, identificada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) llegó al lugar de la protesta. Según Oriana, el conductor dijo “la orden es que los atropelle a todos”.

Según recuerda la joven, en ese momento soltó su pancarta y cerró los ojos. A partir de ahí, Oriana no recuerda que ocurrió. El vehículo la arrastró decenas de metros, mientras su cuerpo rozaba el asfalto, provocándole graves heridas. Perdió el 60 % del cuero cabelludo y su hueso craneal se raspó.

El piloto del vehículo era un funcionario del Ivss y el copiloto un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Posteriormente, fueron acusados de delito de homicidio en grado de frustración, el conductor, y el GNB por instigador.

Oriana no ha dejado de protestar

Wadskier aseguró que no va a abandonar la protesta contra el régimen de Nicolás Maduro, ya que ama a Venezuela y no la puede dejar sola. Para la joven, el país no merece lo que está pasando y afirmó que su sueño es regresar al país y vivir la vida que no le pudieron quitar.

Ella es una chica llena de amor, ya que aprendió a no ser como las personas que la atropellaron y aseveró que no llegar a ser así. “Yo no quiero ser lo que ellos pensaron y sintieron. Porque yo tengo el amor de Dios, mi país y el mundo entero”, sentenció en una tertulia con Luis Olavarrieta