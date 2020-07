Diosdado Cabello, presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), explicó este miércoles los síntomas de la "alergia" que lo hizo suspender su programa Con El Mazo Dando.

Mediante su cuenta de Twitter (@dcabellor) indicó que la "fuerte alergia" le irritaba mucho los ojos y se le inflamaban.

" Chepa es una alergia que me irrita mucho los ojos y se inflaman , gracias por estar preocupada, un abrazo grande. ¡¡Nosotros Venceremos!!", señaló.

Cabello realizó las declaraciones a modo de respuesta del tuit de una usuaria de Twitter, quien manifestó que su abuela estaba preocupada por la "alergia" de Cabello.

"Nada, le dije a mi mamá que hoy no hay programa y ya se hizo la película. 'Mamá que es una alergia', 'Ay no, yo voy a rezar, ¿estás segura que leíste eso?, ay no' Ahí tiene a San Rafael a monte", comentó @Rafaelita82.