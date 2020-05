Diputado Guanipa reconoce errores, pero llama a no perder la esperanza

Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, reconoció que en la lucha para liberar a Venezuela han cometido errores, pero insistió en que no se puede perder la esperanza.

El diputado por el estado Zulia pidió a la ciudadanía no perder el norte en la lucha contra e régimen e Nicolás Maduro. Por ende, sentenció que los venezolanos no se pueden acostumbrar a vivir en las condiciones actuales.

Tenemos que concentrarnos en nuestro foco: sacar a Maduro para salvar a Venezuela. En el camino a ese objetivo hemos tenido aciertos y errores. Pero no podemos perder la esperanza. No podemos bajar la guardia. No podemos resignarnos a vivir así