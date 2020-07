El diputado oficialista de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Andrés Eloy Méndez, se vio involucrado en una situación irregular con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en el puesto de control del del kilómetro 7, entrada a Coro por el oeste de Falcón.

Según relató, estaba acompañado por su esposa e hijos, cuando los funcionarios armados procedieron a revisar su vehículo, y al referirse el parlamentario a la situación como un procedimiento ilegal, los uniformados le respondieron que así era como se hacían las cosas.

Las cosas ilegales me irritan y no porque me lo hagan a mí, sino que se trata del respecto que tiene la gente, enfatizó.