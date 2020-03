Diputado Olivares: personal de salud trabaja sin protección, pero es el que da la cara a la crisis

El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, señaló este martes que «el personal de salud trabaja sin las medidas de protección, son los que están dando la cara, hay que reconocerle su esfuerzo, siguen ahí en los hospitales».

«Hoy el personal de salud enfrenta el que se le muera un paciente porque no tiene con qué atenderlo. Son los que están dando la cara, hay que reconocerle su esfuerzo. Trabajan sin las medidas de protección; siguen en los hospitales pese a la falta de equipos y medicamentos enfrentando la pandemia», dijo.

En este sentido, responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de la situación actual en el sector salud y de la desprotección de los médicos y enfermeras en este momento de emergencia, reseñó el portal de Presidencia Venezuela.

«Insolencia del bandido de Maduro no permite atender a los pacientes, los médicos no son ricos, las enfermeras no son millonarias, no tienen gasolina para llegar al hospital, hay 6 % de mortalidad en el mundo para el personal de salud», dijo.

Durante la sesión de la Asamblea Nacional, destacó que «somos herederos de José María Vargas, de José Gregorio Hernández (…) saquemos lo mejor de nosotros en esta crisis, el personal de salud lo está haciendo muy bien, son ustedes los héroes, no la dictadura».