Diputado Texeira: flexibilización de la cuarentena es “irrealista”

El diputado Manuel Texeira aseguró que el sistema de flexibilización que aplicó el régimen de Nicolás Maduro es un modelo “irrealista”.

El modelo que están implantando es un modelo de teoría matemática irrealista, dónde son 5 días para hacer las actividades y 10 días para evaluar los resultados, si hay contagios o no porque estadísticamente en 10 días se pudiera ver resultado, en la medida que no haya contagios se va ir flexibilizando más

Según reseñó el Centro de Comunicación Nacional, Texeira se pronunció sobre la nueva fase de flexibilización de la cuarentena nacional. Nicolás Maduro explicó el plan y lo llamó “5 + 10” y será aplicado a partir del próximo lunes, en el que serán cinco días de “intensa flexibilización”, seguidos de diez días de cuarentena.

El parlamentario indicó que ese modelo de teoría matemática no exime a los venezolanos del riesgo de contagio del coronavirus. Aseveró que un principio la gente se encerró por miedo, pero han vuelto a las calles porque deben cubrir sus necesidades.

Por ende, señaló que la ciudadanía inició la flexibilización hace varias semanas de manera independiente. Asimismo, Texeira recordó que la medida inicia junto al nuevo plan de distribución de la gasolina implementado por el régimen

Texeira afirmó, en consecuencia, que hay que estar atentos de posibles brotes de la COVID-19 en estos sectores que han vuelto a actividades. En tal sentido, recordó que el peligro no ha cesado, por lo que se deben mantener los protocolos preventivos.

No ha sucedido nada diferente para pensar que estamos lejos del peligro, no hay tratamiento efectivo y no hay vacuna, por lo tanto seguimos corriendo riesgo en esta pandemia de carácter mundial