Distritos Sanitarios de la capital aún sin insumos básicos para poder atender posibles casos de COVID-19

En horas de la mañana, Delcy Rodriguez confirma los dos primeros casos de COVID-19 en Venezuela, ambos en el estado Miranda, luego de que Nicolás Maduro negara la existencia de casos en el país.

La realidad es que Venezuela aún no esta preparada para prevenir, mitigar o atacar los casos venideros, es por esta razón que decidimos realizar un recorrido por los Distritos Sanitarios de Caracas para corroborar el estado en el que se encuentran y comprobar si están dotados de insumos para recibir personas sospechosas de infección.

A pesar de anunciarse que están dispuestos tres hospitales para atender pacientes sospechosos, no hay manera de detener que la población intente pedir apoyo en los diferentes centros de salud y ambulatorios de la capital, por eso es importante tomar prevención y tener conocimiento de a cuál centro asistir y a cuál evitar al momento de tener que recurrir en caso de necesitar asistencia.

En Caraota Digital nos dirigimos a los Distritos Sanitarios 2, 3 y 4 y conversamos con los trabajadores de salud sobre las condiciones de cada uno de estos establecimientos.

En el Distrito Sanitario 3, ubicado en San Martín, no poseen material quirúrgico (guantes, tapabocas, alcohol, algodón) para por lo menos dar asistencia inmediata a algún paciente que llegue de emergencia.

En ese centro también se atienden pacientes con tuberculosis y el déficit de insumos para estos pacientes es agudo desde hace mucho tiempo.

En el Distrito Sanitario 2, en Catia, la situación no es muy distinta, no tienen agua desde hace mas de un año, «no tenemos capacidad para atender pacientes, no tenemos tapabocas ni para nosotros», afirmó la trabajadora de la salud Ramona Benitez.

En el Distrito Sanitario, de El Valle, nos encontramos con el caso de estar realizando una especie de prueba para el virus, esta consiste en tomar las muestras de los pacientes sospechosos y remitirlas al Instituto de Salud, a pesar de ser casos sospechosos, estas personas llegan solos y se les toman las «muestras», pero los pacientes no son aislados, por lo menos hasta descartar si son portadores o no del virus.

Los trabajadores de la salud entrevistados, afirman estar muy preocupados por la precariedad de los centros de salud, a pesar de esto, manifestaron que continuarán comprometidos con los pacientes que lleguen con la «necesidad que sea».