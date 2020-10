Docentes se declaran en hambruna con un salario por debajo de 1 dólar

A las 9 de la mañana de este lunes, tal como estaba previsto, los docentes de Vargas se concentraron en Plaza Los Maestros de Maiquetía desde donde se movilizaron hasta Plaza El Cónsul de manera pacífica y bajo la custodia de los cuerpos de seguridad de la región.

Raúl Yemiñane, secretario general del Sindicato de Educadores de Vargas (Sitravargas), exigió al gobierno de Nicolás Maduro respetar el contrato colectivo firmado en marzo del 2018 y pague las deudas contractuales que están vigentes. “Necesitamos que nos paguen el aumento salarial de 860% con las recurrencias, más las incidencias en las vacaciones y aguinaldos de los años 2018 y 2019, y las vacaciones del 2020”.

Durante la protesta que se convocó a nivel nacional en el marco del Día Internacional del Educador el docente también abogó por el mantenimiento de los planteles, de los que dijo están en estado deplorable. “Están colapsados todos los baños y las instalaciones eléctricas”.

En cuanto a la propuesta de trabajo a partir de enero a distancia, Yemiñane dijo que es necesario la dotación de equipos como celulares, computadoras o tablet. “No es posible que nosotros los docentes no tengamos ni siquiera para pagar una renta de un teléfono inteligente”.

Asimismo, criticó el llamado a consultas pedagógicas desde este lunes y aseguró que “con ese acompañamiento pedagógico buscaban sabotear la actividad que teníamos hoy”.

“En los colegios y liceos no hay agua potable y mucho menos antibacterial ni jabón líquido, así como tampoco nos han dotado de guantes ni tapabocas” expresó, al tiempo que agradeció el comportamiento de los cuerpos de seguridad.

Ana Mercedes Aponte, docente y diputada a la Asamblea Nacional, sostuvo que no hay motivos para celebrar. “No solo son los profesionales de la educación que se están muriendo de hambre al no poder acceder a la canasta básica, sino que los estudiantes no tienen cómo asistir a las escuelas porque están pasando hambre; mientras que las escuelas están por el piso”.

En tanto que Luis López, coordinador del Frente Amplio, señaló que el magisterio está en hambruna. “Cómo van a ir a dar clases si no tienen cómo comer, uniformes ni zapatos. Qué se puede hacer con un salario de menos de un dólar. Así no se puede ir a dar clases”.