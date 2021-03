Docentes rechazan retorno a clases presenciales por miedo a contagiarse de COVID-19

Docentes cuestionaron una pronta reincorporación a clases presenciales por temor a contagiarse de COVID-19. Aida González, secretaria del Colegio de Profesores en Bolívar, advirtió que actualmente hay casos de docentes contagiados.

«En Caroní ha habido casos de directivos que de una vez se han dado cuenta que es imposible llamar a clases (…) Aquí en el municipio Caroní hay casos de docentes con COVID, porque fueron a las instituciones con este llamado que hizo el Ministerio de Educación para darles charlas a los representantes. Los docentes fueron, hicieron un sacrificio por ir y resulta que se contagiaron, porque no hay transporte en la ciudad, en los transportes van todos apretados, no tienen cómo trasladarse en carros propios porque no hay gasolina», denunció.

González también denunció que los docentes no tienen cómo costearse los tratamientos.

«Muchos de estos docentes están en sus casas tratando de ver cómo se recuperan, tomando guarapo caliente, limón, todo aquello que se dice y tratando de pedir por las redes para que colaboren con ellos para los medicamentos», lamentó.

Recordó que el salario de un docente es de apenas 2 dólares mensuales, por lo que la mayoría subsiste mediante la venta de tortas, café, helados o cualquier otra actividad.

El gremio de educadores ha denunciado en reiteradas oportunidades que durante toda la cuarentena, las escuelas no han tenido el mantenimiento adecuado para recibir nuevamente a los alumnos y el personal. La mayoría carece de servicio de agua y electricidad.

La secretaria del Colegio de Profesores también destacó que «a los padres y representantes no les interesa mandar a sus niños a las escuelas, pero no porque no quieran la educación de sus hijos, sino porque no están dadas las condiciones».

Además del riesgo que también corren de contagiarse en un transporte público o en las mismas aulas, muchos padres y representantes no tienen para darles de desayunar. Antes de la pandemia, el cumplimiento del Programa de Alimentación Escolar ya era bastante deficiente. Aun así, muchos niños asistían a las escuelas solo por el poco alimento que les podían ofrecer.