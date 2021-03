Dos muertes de pacientes infectados con la nueva cepa brasileña fueron confirmadas por Maduro

Nicolás Maduro confirmó este viernes el fallecimiento de dos personas, en la región capital, infectadas con la nueva cepa brasileña del COVID-19, lo que enciende las alarmas en el país.

“De las cuatro personas contagiadas en Caracas, ayer (jueves) murieron dos y eran jóvenes de 40 y 50 años. Estamos haciendo un esfuerzo muy muy serio para aislar esta variante brasileña en el país”, precisó Maduro durante una de sus acostumbradas alocuciones televisivas.

El líder de la revolución chavista anunció el miércoles que se registraron los primeros 10 contagios de la variante brasileña en Miranda, Bolívar y Distrito Capital; sin embargo no precisó el sitio exacto donde se produjeron las muertes, aunque ya habitantes de Guatire habían denunciado dos muertes por la nueva cepa.

Muertes habían sido denunciadas por vecinos de Nueva Casarapa en Guatire

Los vecinos de Nueva Casarapa en Guatire, estado Miranda, afirmaron que ya dos ciudadanos de la urbanización fallecieron por los embates de la variante brasileña del coronavirus. Hasta la fecha, solo se confirmaron oficialmente dos contagios en dicha comunidad, pero alegan que la situación es más grave.

Las personas de esta comunidad subrayaron que allí no hay solo dos casos, como informó el gobierno chavista, sino dos fallecidos.

“Que los dos casos que mencionan no son nuevos. Lamentablemente tenemos dos vecinos fallecidos. Que tenemos dos casos en recuperación no graves. Que lo único que pone en peligro mayor a nuestra comunidad es la constante falla en el suministro de agua y recolección de la basura”, afirmaron la Asociación de Vecinos Nueva Casarapa en Twitter (@Asocasarapa).

En tal sentido, los ciudadanos aseguraron que los primeros dos casos de Nueva Casarapa no se descubrieron recientemente. Además, hay otros dos pacientes en un estado grave de salud, de manera que la cifra de decesos puede aumentar.

Nuevo cono monetario

Es importante destacar que el día de hoy el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la adición de tres nuevos billetes al actual cono monetario, cosa a la cual Maduro no hizo referencia.

Estos nuevos billetes vendrían a tratar de paliar la crisis de efectivo que hay en el país, según la opinión del economista Jesús Casique.

Es curioso que Maduro no haya mencionado esta adición al cono monetario, no obstante debemos recordar que los dos últimos aumentos del sueldo mínimo (que ha sido nominal, pues el salario no ha tenido ninguna subida si lo transformamos en dólares, que es la actual moneda de referencia en el país), no han sido anunciados tampoco por el líder del gobierno de la revolución chavista.