Durante el cuarto día del Plan Pico y Placa , cuando se supone debía normalizarse el suministro de combustible, tal como lo prometieron las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, en Vargas se registraron dos protestas de conductores molestos por la falta de gasolina.

La primera manifestación ocurrió en las cercanías de la bomba Aerolago, situada en las adyacencias del Aeropuerto de Maiquetía; y la segunda en la estación de servicio Asis, en la avenida La Atlántida, ambas en Catia la Mar.

Julio Castro, mototaxista, expresó que no se explica cómo si este miércoles la estación recibió una gandola con gasolina este jueves ya no había para los terminales de placa 7 y 8.

“Ayer (miércoles) la que estaba surtiendo combustible era esta, la del aeropuerto ya que estaba recién llegando la cisterna de la gasolina. Pero resulta que ayer los militares a cargo no quisieron atender otras placas porque había que respetar el orden del Plan Pico y Placa”, detalló.

Sin embargo, contó que esos mismos funcionarios, encabezados por el teniente García Cedeño, dijeron este jueves que ya no había gasolina. “Informaron que la orden que tienen es de abrir ciertas bombas, porque son esas bombas las que está surtiendo la ZODI”.

Castro recalcó que el anuncio hecho por las autoridades de Nicolás Maduro es que todas las estaciones permanezcan abiertas hasta que se le agote el combustible. “Por eso no nos pueden decir que tenemos que ir a otro sitio a surtir de combustible cuando estamos aquí desde las 2 de la madrugada”.

Mientras que otro conductor, que dijo llamarse Manuel, contó que acudió a conversar con los militares destacados en la estación de servicio Aerolago, quienes le informaron que si se quedaba en la cola era bajo su responsabilidad.

Aseguró: “Lo que hay es un desorden grande y nadie está informado de nada. Ahorita hablé con la guardia y me dijo que si estaba en la cola era bajo mi responsabilidad. Insistió en que no podía decir si viene o no el combustible”.

“Yo me voy a mi casa entonces. Pero le pregunto si puedo venir mañana y me dijo que no, porque no me toca. Es un desorden, es un desorden. Y si no hay disciplina y no hay orden, y luego que la gente tenga conciencia situacional: esto no se arregla”.