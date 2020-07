El hospital Ruíz y Páez, en Ciudad Bolívar, recibió este fin de semana dotación de equipos de bioseguridad para el Covid-19.

Luego de denuncias de médicos y enfermeros del Complejo Universitario Hospitalario Ruiz y Páez, uno de los hospitales centinelas en Bolívar, la autoridad única de salud, Franklin Franchi, ofreció rueda de prensa para anunciar la dotación que recibieron de parte de la Organización Panamericana de la Salud.

El representante del Instituto de Salud Pública de Bolívar precisó que recibieron 60 mil mascarillas quirúrgicas, 9.700 mascarillas respiradores tipo N95 para los residentes y enfermeras del hospital, 1.660 mascarillas de aislamiento o caretas, 400 lentes protectores de seguridad, y más de mil batas quirúrgicas.

Las denuncias del personal de salud mencionaban que sólo recibían una mascarilla a la semana, esto por donaciones de ayuda humanitaria o Unicef.

Este ente también instaló un equipo para el lavado de manos en la entrada del hospital.

Sin embargo, el centro hospitalario tiene fallas con el suministro de agua.

Además, varias áreas del hospital están contaminadas por la cantidad de casos que ingresan diariamente, así como sospechosos que fallecen sin que llegue los resultados de la PCR.

Estos suelen registrarlos como neumonía bilateral en el acta de defunción.

"No es cierto que no esté en condiciones"

“Este es un hospital centinela que atiende casi todos los casos que tenemos acá en el estado, y también estados vecinos".

"Por allí se ha dicho que el hospital no está en condiciones de recibir a pacientes, cosa que no es cierto, hay mucha gente que se ha dado a la tarea de mal informar a la población, diciendo que no hay insumos, pues he de decir que el hospital tiene y está preparado desde hace meses con los insumos necesarios y la capacitación al personal, tanto de enfermería como de saneamiento y los médicos, residentes y especialistas”, alegó Franchi.

¿Campaña malsana en el hospital Ruíz y Páez?

Con respecto a las denuncias del personal de salud del hospital Ruíz y Páez, las calificó de una campaña malsana.

“Este grupo llama a los residentes a que no laboren, sabiendo que el coronavirus puede tocar a cualquier persona".

"¿Con qué moral verían ellos si uno de ellos o un familiar se enferman? ¿Dónde lo van a atender? Acá al hospital que es donde contamos con todo para atender a los pacientes”, declaró.

Fue el mismo ministro de Salud quien en una de los reportes diarios sobre los casos de Covid-19 en el país, admitió que se sobrepasó la capacidad hospitalaria en varios estados, entre ellos Bolívar, por lo que instalaron carpas y hoteles sanitarios para pacientes asintomáticos.

Clínicas privadas también están recibiendo pacientes positivos, con la dificultad de no tener problemas para la dotación de oxígeno, ya que la empresa que suministraba se fue del país.