Dr. Julio Castro respondió a Maduro: ningún país vacuna a menores de 12 años

El médico internista e infectólogo, Julio Castro, señaló este lunes 6 de septiembre que no hay "evidencia científica" que certifique la efectividad y seguridad de las vacunas contra el COVID-19 en niños menores de 12 años.

"Hasta tanto no haya una evidencia clara de efectividad y seguridad en niños de vacunas y tratamientos; nosotros como ciencia no podemos violentar lo que hemos aprendido en casi 800 años de avances médicos. Hasta ahora no hay certificación o evidencia clara, científica, de vacunación en niños menores de 12 años en el mundo", dijo.

En ese sentido, resaltó que en "ningún país del mundo se están vacunando a niños" a partir de los tres años; como planea hacer Nicolás Maduro en Venezuela.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: MADURO ANUNCIA VACUNACIÓN DE NIÑOS A PESAR DE LA ADVERTENCIA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

"El proceso de certificación de efectividad y seguridad de las vacunas en niños deben llevar el mismo procedimiento que se hizo en adultos. A pesar de que yo piense que en los próximos meses eso será un hecho; mientras eso no ocurra deberíamos respetar esa nomenclatura y esa secuencia", sostuvo.

JULIO CASTRO Y LAS VARIANTES DE LA COVID-19

Durante una entrevista ofrecida al periodista Román Lozinski en Éxitos, el doctor Julio Castro manifestó que actualmente hay más de 14 variantes de COVID-19

"Hay muchas variantes y es importante entender que Mu no es la única y fue clasificada como variante de interés. Esto significa que hay condiciones en su genética y tiene varias mutaciones acumuladas que pueden producir bien sea lo que llamamos escape inmunológico; puede tener alteraciones a la efectividad de la vacuna o en su defecto puede tener aumento de la transmisibilidad con mayor gravedad", indicó.

Destacó que la variante Mu está fundamentalmente en Sudamérica. "La evidencia dice que se originó en Colombia, pero allí quizás no es la más importante; pero sí lo es en Chile y probablemente en Perú".

"En Venezuela sabemos que hay variante Delta; pero del 100% de las personas que se infectan en el país no se tiene información exacta de qué proporción de variantes hay", expresó.

Asimismo, Julio Castro apuntó que no se tiene la capacidad de saber la efectividad de las vacunas contra algunas variantes: "Son muy nuevas, pero lo sabremos. Lo que podemos hacer los ciudadanos es continuar con las medidas de bioseguridad. Donde hay mucha transmisión, hay muchas variantes".