Juan Requesens, padre del parlamentario Requesens, manifestó que la defensa ha derrumbado todos los argumento que ha puesto la fiscalía en contra de su hijo.

«Es inocente, no se le ha podido probar nada, los testigos que han llevado no tienen ninguna credibilidad, todos los argumentos se los han derrumbado», sentenció. Asimismo, apuntó que no solamente lo ha hecho su defensa, realizada por Joel García, sino la de los abogados de los otros 17 acusados.

Requesens recordó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió la liberación inmediata del diputado, pues fue producto de una «detención arbitraria».

«Venezuela es signataria de los convenios con respecto a este tipo de decisiones que tienen su carácter vinculante, donde ella tiene que dar respuesta inmediata y cumplimiento de esa disposición», sentenció.

Respecto a la audiencia de este viernes, 6 de marzo, informó que «siempre» se programa una hora y hay algún retardo. «En esta ocasión empezaron pasadas las 1:30 p.m. y a las 3 la juez hizo un break, cosa que llama mucho la atención».

Por otra parte, puntualizó que no ve al parlamentario desde el pasado 8 de febrero, en su día de visita. Desde ese día, las visitas fueron suspendidas, y no le han permitido acceso a sus abogados.

Requesens recordó que a pesar que la madre de Juan ha podido ingresar a las audiencias, no quiere decir que sea una audiencia pública. «Se le ha negado el acceso a diputados, miembros del cuerpo diplomático y la prensa», pero sí se permite el ingreso de estudiantes de la Universidad Experimental de la Seguridad, «para ocupar puesto y decir que ya no hay plazas disponibles».

«La publicidad del juicio no es llevada a acabo y eso es violatorio de la Constitución», dijo Requesens.