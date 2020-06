Los comerciantes carabobeños la han pasado mal. En medio de la cuarentena y la crisis de gasolina, se han visto en la necesidad de reinventar sus negocios para poder sobrevivir.

Luisana Quintero tenía un negocio de ropa que tuvo que cerrar desde el comienzo del confinamiento. En su casa, ya no tenían qué comer porque no estaban recibiendo ingresos, así que tuvo que ingeniárselas y montar una venta de víveres.

Son siete personas las que viven en su casa, ubicada en el municipio Naguanagua. Y han tenido que tomar decisiones difíciles para rendir la poca comida que pueden comprar. “Destinamos los ingresos a los granos que rinden más para todos y así poder garantizar la comida para todos”.

“El carro de la casa lo tuvimos que parar. Tenemos que salir a trabajar y no podemos pasar tres días en una cola para echar gasolina y es preferible parar el carro, y trasladarnos caminando”. Esto, porque teme abordar una unidad de transporte público, en las que no se respeta el distanciamiento social.

Otros carabobeños también se las ingenian con sus negocios. Así como Valdomero Mora, quien tiene una charcutería en la que también vende víveres. Además, para poder mantener el negocio abierto ha tenido que comprar gasolina revendida.

“Ha sido muy problemático, porque si me pongo a hacer cola no trabajo. Me ha tocado comprar la gasolina bachaqueada, a precio de dos dólares el litro. Ha sido rudo”.