EE.UU. y países europeos respaldaron negociaciones para restaurar la democracia en Venezuela

Los presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores de los parlamentos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, el Parlamento Europeo, Lituania, Letonia, Estonia, la República Checa, Polonia y Dinamarca celebraron el inicio de negociaciones para restaurar la democracia en Venezuela.

"Creemos que un pacto negociado para abordar estas cuestiones puede generar resultados para el pueblo venezolano; y aliviar el gran sufrimiento al que se enfrentan actualmente bajo la desgarradora crisis humanitaria que sobrelleva su país", señalaron en un comunicado en conjunto.

Proud to be joined by 9 fellow Chairs of Foreign Affairs Committees in support of efforts to stabilize Venezuela’s complex crisis. We stand with democratic actors in the National Unitary Platform in their plans to set Venezuela on a different path. READ: https://t.co/8XZUMinkZn

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) September 8, 2021