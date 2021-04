EE.UU. estaría "supervisando" las estrategias del gobierno chavista para evadir sanciones con Irán

El portal Voz de América informa que Irán y Venezuela han logrado mantener su relación comercial, pese a las sanciones de Estados Unidos. De hecho, tanqueros iraníes con petróleo llegan con regularidad a puertos venezolanos, utilizando varias estrategias para burlar los controles.

El barco petrolero Forest ancló en puerto venezolano, fuera de los radares y con el localizador apagado. “De tal manera que no fuera detectado a nivel internacional, cuando llegó, lo hizo a la refinería el Palito, allí descargó 270.000 barriles de gasolina y de allí se trasladó a la refinería El Cardón y refinería Amuay”, dijo Iván Freites Chirinos, miembro del sindicato de trabajadores de PDVSA, a la Voz de América.

El testimonio de Freites, no es ajeno a informes por parte de rastreadores marítimos independientes que reportan la llegada continua de buques iraníes a Venezuela. La embarcación Forest también transporta desde Venezuela a otros países, como Malasia Jet Fuel y recibe otros tipos de carburantes.

“Una gasolina “alquilatos” que no lo estamos produciendo en Venezuela tenemos las plantas, pero esas plantas fueron totalmente destruidas, desmanteladas. Entonces también traen ese tipo de gasolina que hay que combinarlas con la gasolina más natural que producimos aquí”, indica Freites Chirinos a VOA.

Sin embargo, Forest no es la única embarcación que ha llegado en los últimos meses, según la pagina de rastreo y monitoreo satelital de embarcaciones Tanker Trackers, los barcos cisterna Fortune y Faxon también han suministrado con gasolina a Venezuela este año.

BREAKING: A shipment of around 44 million liters of gasoline has secretly arrived at El Palito, Venezuela from Iran aboard handysize tanker FOREST. This is according to our 6 week long tracking investigation. FOREST is the 3rd tanker we were expecting after FORTUNE & FAXON. #OOTT

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) February 20, 2021