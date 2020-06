Ernesto Talvi, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, se rehusó a llamar "dictadura" al régimen de Nicolás Maduro; alegando que debe usar un "lenguaje respetuoso" en su calidad de canciller.

Las declaraciones de Talvi generaron tensiones internas en el Gobierno uruguayo, el cual ha ratificado en diversas ocasiones que en Venezuela "no hay democracia".

Agregó que estaba usando un "lenguaje respetuoso" porque eso correspondía a su cargo, esgrimiendo que sus opiniones personales dejaron de ser relevantes cuando se convirtió en canciller.

"Este canciller no va a decir en este rol esa palabra y lo que yo piense personalmente respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo. Basta con mirar lo que pensaba cuando no era canciller, entonces ya van a saber lo que pienso. No cambié de opinión, pero como canciller no corresponde que yo use esos términos”, aseveró Talvi.