¡EL COLMO! Así calificó Capriles la pretensión de Maduro de hacer elecciones en plena pandemia

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, condenó la intención de Nicolás Maduro de realizar elecciones parlamentarias en plena pandemia de coronavirus.

En una transmisión en Periscope, Capriles precisó que algún testigo de mesa podría estar infectado y contagiar varias personas en el centro de votación. Por ende, indicó que es un proceso que no debe realizarse, más allá de las críticas a las condiciones electorales.

Hasta este martes, Venezuela cuenta con 5.832 casos de coronavirus, mientras que hay un aumento vertiginoso de contagios comunitario. Por su parte, con los tres nuevos fallecimientos reportados este 30 de junio, ya son 51 muertos por la COVID-19 en el país.

En este contexto, el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia eligió a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoquen a los unos comicios electorales. No obstante, actores políticos naciones e internacional condenaron la designación, puesto que alegan que el parlamento debía realizar el nombramiento.

Capriles señaló que hay un divorcio entre la dirigencia opositora y el país, pero puntualizó que el régimen de Nicolás Maduro está “encuevado”. Indicó que el Palacio de Miraflores está desconectado desde mucho tiempo

No vamos a acompañar fantasía que lo único que hace es generar frustraciones a los venezolanos. Lamentablemente, mucho dicen "bueno, la unidad". La AN la ganamos en el 2015 porque no nos dejamos imponer esa línea, Juan Guaidó es presidente de la AN porque la ganamos, el jefe de su partido hizo todo para que no la ganáramos. Habrá que reconstruir a la oposición, como hay que reconstruir todo.